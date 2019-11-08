Пекин, , 18:27 — REGNUM В Китае принято решение о запуске общенациональной платформы для исследований в сфере народного образования, сообщает 8 ноября Синьхуа со ссылкой на специальный циркуляр министерства образования КНР.

Одной из важных составляющих проекта является общенациональный механизм межведомственного обмена большими данными, а также исследование реформ образования в других странах и выработка моделей управления образованием по единому плану.

Предложение к активному участию в этих исследованиях адресовано прежде всего учителям начальных и средних школ.