Горно-Алтайск, , 13:52 — REGNUM Популяция алтайских горных баранов или аргали в трансграничной зоне России и Монголии растёт. Всего на территории двух стран специалисты насчитали 4841 животных, что на 166 больше, чем в 2017 году. Такие данные сообщили ИА REGNUM в российском представительстве Всемирного фонда дикой природы.

Численность группировки аргали в Монголии составила 4320 баранов, в России — 1421. Из них большая часть зафиксирована на территории Республики Алтай, остальные в Туве.

По словам координатора проектов Алтае-Саянского отделения фонда Александра Карнаухова, животные постоянно кочуют из одной страны в другую, поэтому изучение и охрана вида требует слаженных усилий двух стран.

«Во время мониторинга аргали российские и монгольские специалисты работают одновременно по обеим сторонам границы каждый год при поддержке WWF России и WWF Монголии, так как сохранение аргали — одна из главных задач фонда в Алтае-Саянском экорегионе», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по учёту численности баранов стартовала одновременно в двух странах 12 октября. Это было сделано, чтобы избежать двойного учёта, поскольку аргали постоянно перемещающимся через границу.

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