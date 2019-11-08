Москва, , 13:26 — REGNUM Для дальнейшего развития рынка автоперевозок необходима устойчивая работа стандарта связи 4G по всей России. Об этом ИА REGNUM заявил директор по операциям FM Logistic Алексей Бормин.

По его словам, на текущий момент всё большее количество компаний инвестирует в автоматизацию своих автопарков, потому что крупные перевозчики понимают, что за этим будущее. Основные инструменты, которые сейчас используются на рынке коммерческих перевозок — это телематические системы, которые позволяют мониторить различные параметры коммерческого автопарка: стиль и уровень безопасности вождения, расход топлива и прочее; а также контролировать перемещения ТС, посещение им определённых точек.

«Все эти данные фиксируются в отчёте, что позволяет компаниям уменьшать свои административные затраты на диспетчеризацию транспорта. Транспортные компании сейчас активно используют маршрутизаторы для внутригородской доставки. Эти автоматизированные решения, могут оптимально рассчитать маршрут для каждого транспортного средства, с учётом трафика и количества точек, по которым надо осуществить доставку», — пояснил Бормин.

Он отметил, что раньше подобный процесс занимал несколько часов, потому что обрабатывался вручную. Бормин добавил, что автоматизация управления коммерческим автопарком — это важное условие выживаемости компании и повышения её конкурентоспособности в текущих условиях рынка. Потому что в противном случае происходит реальный рост издержек, снижается эффективность, растут затраты на ремонт транспортных средств, идёт перерасход топлива.

«Компания вынуждена вместо автоматизации процесса диспетчеризации держать достаточно большой штат, который будет управлять водителями, связываться с ними на постоянной основе вместо того, чтобы доверить это специальным системам», — заявил Бормин.

В данной связи важен не факт появления в России стандарта связи 5G, а устойчивая работа стандарта четвертого поколения, так как и эта сеть пока развита недостаточно.

«Так как мы работаем по всей России, а не только в пределах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, хотелось бы иметь возможность эффективно мониторить и видеть весь наш парк во всех точках страны. Именно поэтому так важно, чтобы связь 4G была одинаково устойчивой на всей территории России. Наверное, с приходом 5G процесс обмена данными будет ещё более эффективным и быстрым», — резюмировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как заявил на форуме «Открытые инновации» премьер-министр России Дмитрий Медведев, в ближайшие годы в России на развитие цифровых технологий будет направлено 1,6 трлн рублей.

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