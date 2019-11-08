Прага, , 13:13 — REGNUM Уникальную находку сделал археолог любитель недалеко от чешского городка Рихнов-над-Кнежноу. Он обнаружил бронзовый меч, которому более 3000 лет, сообщает 7 ноября телеканал TV Nova.

Ранее в этом месте раскопки не велись. По данным журналистов канала, человек, нашедший меч, не являлся профессионалом и не понял ценность своей находки. Но он похвастался об этом знакомому, который являлся сотрудником музея. Таким образом меч попал к ученым.

Они установили, что изделие относится к временам бронзового века. Археологи продолжили поиски на том же месте и обнаружили наконечник от копья и другие артефакты.

Сообщается, что рукоять меча не сохранилась, но сам клинок до сих пор остался острым. Такое хорошее состояние древней находки объясняют тем, что ее владелец специально закопал его. Возможно, он хотел спрятать меч, но ученые склоняются, что таким образом владелец приносил дар богам.

Отмечается уникальность артефакта. Ранее подобный меч находили 130 лет назад, но он был изготовлен намного позже последней находки.