Цюрих, Швейцария, , 11:27 — REGNUM Учёные швейцарского института Пауля Шеррера (PSI) и федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich) создали микроскопического робота, который может перемещаться с помощью взмаха крыльев при воздействии электромагнитных волн. Об этом 8 ноября сообщает на своем официальном сайте ETH Zurich.

Также сообщается, что размер робота-бабочки составляет несколько десятков микрометров (тысячных миллиметра) и что он также может наклонять голову и вытягивать шею, благодаря воздействию магнитных волн.

Кроме этого, указывается, что робот собран из материалов с содержанием наномагнитов и именно они под воздействием волн электромагнитного поля могут направить робота в нужную сторону. При этом наномагниты могут быть много раз перепрограммированы для изменения задач, которые ставятся для робота.

«Движения (робота) осуществляются в тысячные доли секунды. Программирование же наномагнитов требует всего нескольких наносекунд, что создает возможность для программирования различных движений одного за другим», — заявила журналистам Лаура Хейдерман, руководитель лаборатории материалов PSI.

Также уточняется, что данная инновационная концепция — это важный шаг на пути создания способных хранить информацию о конкретных действиях микро‑ и нанороботов, которые могут использоваться во многих сферах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября российским ученым удалось синтезировать ещё один сверхпроводящий материал, который сохраняет свои свойства при очень высокой критической температуре.