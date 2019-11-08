Москва, , 11:07 — REGNUM Представителем Российской академии наук (РАН) во Франции назначен вице-президент академии Юрий Балега. Об этом 8 ноября сообщил президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума организации.

Как напомнил Сергеев, РАН подписала соглашение с Французской академией наук на Приморском экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году, и в нем содержится несколько разделов о сотрудничестве учёных двух стран. При этом, как рассказал глава РАН, по двум направлениям исследования и другие мероприятия проходят уже в настоящее время

«Для обеспечения работы такого сотрудничества мы обменялись представителями. Катрин Брешиньяк является представителем Французской академии наук в РФ, а Юрий Балега — представителем РАН во Франции», — приводит ТАСС слова Сергеева.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), являющийся головным институтом Роскосмоса, сформировал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.