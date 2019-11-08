Шицзячжуан, Китай, , 04:56 — REGNUM Надгробие возрастом 383 года было найдено в деревне на севере китайской провинции Хэбэй, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

В департаменте по связям с общественностью уезда Наньхэ сообщили, что надгробие, найденное в деревне Гунчжуан близ городка Хэян, датируется временами династии Мин (1346−1644). Его длина и ширина составляют 80 см, а толщина — 20 см. На нём выгравировано 1217 иероглифов, которые рассказывают историю семейства Чжу, включая его переселение и наследие.

По словам местного история Лань Цзяньхуэя, находка надгробия несёт огромную значимость для изучения истории, политики и культуры центральной южной части провинции Хэбэй во времена правления Мин. Как сообщало РИА REGNUM, на севере Китая была найдена гробница времён династии Цзинь возрастом более 800 лет.

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