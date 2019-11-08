Чунцин, Китай, , 04:48 — REGNUM Институт разведения лекарственных растений Чунцина сообщил, что его эксперты обнаружили два новых вида белозора, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Институтская команда совместно с Хайнаньским университетом обнаружила новые растения Parnassia zhengyuana и Parnassia simianshanensis в горных районах на юго-западе китайского Чунцина.

Parnassia zhengyuana была найдена в известняковой пещере близ бора Цзиньфошань. Растение имеет особые ложковидные листья и неразделённые стаминодии с зелёными пиками. Parnassia simianshanensis, в свою очередь, была найдена на горе Симяньшань. Оно произрастает вдоль ручьёв на красном песчанике и легко выдаётся своими уникальными ромбическими листьями, а также стаминодиями, ветвящимися на четыре или пять нитей.

Белозор — это род многолетних трав семейства бересклетовых. Оба растения после их обнаружения сразу же признаны находящимися на грани исчезновения и обрели особую ценность в виду их редкости. О находке было сообщено в журнале Nordic Journal of Botany.