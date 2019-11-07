Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:21 — REGNUM В Кузбассе открылся второй детский технопарк «Кванториум-42». Он заработал в Новокузнецке и был построен в рамках нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Детский технопарк рассчитан на 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. С ними будут работать 12 педагогов, которые прошли подготовку в «Сколково».

"Детский технопарк — это хорошее подспорье для подготовки современных, квалифицированных инженерно-технических кадров», — сказал губернатор области Сергей Цивилёв, отметив, что «Кванториум» станет «незаменимой площадкой для подготовки кузбасской команды для участия в национальном чемпионате WorldSkills в 2020 году».

На создание технопарка из федерального и областного бюджетов выделено 73,1 млн рублей (70,9 млн рублей — средства федерального бюджета). Компания РУСАЛ в рамках соглашения с правительством региона вложила 40 млн рублей на реконструкцию и отделку здания.

Отметим, что первый детский технопарк «Кванториум 42» открылся в городе Кемерове в декабре 2018 года.