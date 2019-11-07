Париж, , 15:36 — REGNUM Останки, найденные при раскопках в Смоленске, где в августе 1812 года произошла битва при Валутиной горе, действительно принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену. Это подтвердил тест ДНК, сообщает газета Le Figaro.

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Тело офицера французской армии было найдено среди обломков деревянного гроба. Предположение о том, что останки принадлежат генералу Гюдена, исследователи сделали на основании информации из письменных источников. Так, известно, что Гюдену, которому пушечным ядром оторвало ногу в сражении у деревни Лубино, пришлось ампутировать раненую конечность. Его госпитализировали в Смоленск, где он умер через три дня от гангрены в возрасте 44 лет. Генерала похоронили без мундира, а его награды и забальзамированное сердце были отправлены в Париж.

Чтобы подтвердить это предположение, были сделаны тесты ДНК останков и генетического материала членов его семьи. Образцы, взятые у брата, матери и сына французского генерала, совпали с ДНК Гюдена.