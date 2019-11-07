Людиново, Калужская область, , 11:41 — REGNUM Лаборатория-оранжерея для ускоренного размножения и получения безвирусного посадочного материала плодово-ягодных культур мощностью 1,5 миллиона микрорастений в год создана на предприятии «Зеленые линии — Калуга». Лабораторно-тепличный комплекс также занимается выращиванием базовых микрорастений картофеля для получения оригинальных семян. Об этом 7 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

В Людиновском и Жиздринском районах ООО «Зеленые линии — Калуга» на площади 70 га заложен и сертифицирован питомник плодово-ягодных культур производственной мощностью 200 тысяч саженцев яблонь в год. Всего выращивается более 20 сортов яблок. Здесь также имеется коллекция ягодных и орехоплодных культур. Размножение ведется в открытом и закрытом грунте.

Для поддержки производства безвирусного посадочного материала плодово-ягодных культур разработана ведомственная целевая программа «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» на 2020−2022 годы. Ожидается увеличение производства оздоровленного высококачественного посадочного материала в 2022 году до 410 тысяч штук (рост в 2,8 раза к уровню 2019 года).

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