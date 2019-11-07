Иркутск, , 08:42 — REGNUM На озере Байкал строится глубоководный нейтринный телескоп для изучения тёмной материи и потоков нейтрино. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, производственный комплекс «Салют» изготовит для аппарата 2100 специальных экранов.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, чтобы увидеть нейтрино, нужна идеальная прозрачность, отсутствие помех и гигантский чувствительный объём. Поэтому телескоп создаётся в глубинах Байкала. По словам руководителя департамента Александра Прохорова, это наука в чистом виде, которая пытается ответить на вопрос о происхождении Вселенной.

«Салют» — старейшее производство России с полным технологическим циклом изготовления газотурбинных авиадвигателей, основанное в 1912 году. И теперь его оборудование поможет в поиске ответа на один из главных вопросов человечества», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование нейтринного телескопа на Байкале объёмом около кубического километра началось почти десять лет назад. Он получил название Baikal-GVD. Устройство будет состоять из самостоятельных кластеров, каждый из которых представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. После проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах все они будут объединены в единую систему сбора и обработки данных.

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