Красноярск, , 08:22 — REGNUM Учёные из Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого создали специальный интернет-ресурс для поддержки реабилитации больных тяжёлой неврологией на дому. Об этом 7 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Электронный ресурс проекта «НейроДом» должен помочь людям, которые перенесли инсульт, черепно-мозговую, спинальную травмы или другие неврологические заболевания, эффективно продолжить курс восстановления даже после выписки из больницы.

В состав комплекса входят упражнения, сопровождаемые видеоматериалами, необходимые при длительной реабилитации. Ход восстановления может контролироваться врачом дистанционно, с помощью видеоконференции.

«По сути, вместо двухнедельного курса реабилитации раз в четыре месяца мы получаем непрерывный процесс восстановления пациента под постоянным контролем врача», — считает руководитель проекта, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней медицинского университета Семён Прокопенко.

Проект «НейроДом» создаётся при поддержке Краевого фонда науки. В настоящее время он проходит тестирование у первых пациентов.