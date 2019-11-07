Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет выявила группа ученых в США, 6 ноября сообщает телеканал CNN.

Исследования проводились сотрудниками химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories и Университета Миссури.

Обнаруженный штамм является разновидностью группы М из вида ВИЧ-1. Подтипы вируса были установлены в 2000 году, и штамм, обнаруженный специалистами, является первым за 20 лет наблюдений.

Напомним, в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», проводившейся с 17 июня по 5 ноября 2019 года, анонимное экспресс-тестирование прошли более 30 тыс. человек.

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