Лондон, , 21:46 — REGNUM Слишком быстрая насыщаемость и отёки в области живота могут быть признаками онкологического заболевания печени, сообщает Express.

Об этом сообщили учёные центра Исследования рака Великобритании. Вздутие, отёчность в области живота может быть одним из симптомов, но это уже говорит о том, что опухоль развивается не первый день.

Опухоль, отмечают учёные, становится заметной не сразу. Человек ощущает её лишь тогда, когда начинает заметно повышаться давление крови в органе. При этом, съев даже совсем немного, человек чувствует себя сытым.

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