Архангельск, , 17:01 — REGNUM Представители пяти вузов Баренцева региона дали старт проекту «Переработка бетона: сотрудничество в сфере экологически эффективных технологий в Арктической зоне «De-Concrete: Eco-Efficient Arctic Technologies Cooperation», который реализуется по Программе приграничного сотрудничества ЕС и России «Коларктик». Сеголдня в Архангельске прошла установочная встреча участников проекта.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, пять вузов России, Норвегии и Финляндии совместно с индустриальными партнерами будут решать актуальные задачи утилизации отработанных бетонных конструкций с применением экологически чистых технологий для создания новых строительных материалов. Перед экспертной командой стоит задача выработать новые технологические подходы вторичного использования строительных отходов.

«Из бетона строят дома во всех странах мира. Но эти здания не служат нам вечно, и приходится их демонтировать. Встает вопрос, что же делать с оставшимся бетоном? Раньше мы сбрасывали его в море, отвозили на свалки, но сейчас это запрещено. Поэтому проект для нас очень актуален. По норвежскому законодательству мы должны использовать до 70 процентов отходов нашего строительства», — рассказал заведующий кафедрой строительства, энергетики и материаловедения Университета Тромсе — Арктического университета Норвегии Бьорн Рейнар Соренсен.

По словам заведующего лабораторией пожарно-технической экспертизы строительных и отделочных материалов САФУ Виктора Данилова, важной составляющей проекта станет не только поиск вариантов использования вторсырья, но и «проверка» его состава на экологичность.

«В настоящее время в мире существует довольно много информации о переработке железобетона. Мы будем стараться использовать ее при выполнении нашего проекта. Возможно получение целых бетонных блоков, в том числе фундаментов, из бетона, который подлежит утилизации. Но для нас важна не только переработка вторичного материала, но и изучение его состава, оценка его морозостойкости и других свойств. Необходимо будет оценить полученный щебень и отсевы дробления по международным стандартам, а также по требованиям тех нормативным документов, которые работают в каждой из стран-партнеров. В частности, важна санитарно-гигиеническая оценка материалов, определение наличия в них вредных включений», — подчеркнул Виктор Данилов.

Участники проекта подчеркнули, что намерены задействовать физиков, химиков, материаловедов, строителей. Задача максимум, которую называют исследователи — сделать переработку бетона стопроцентной. Так, чтобы все отходы производства превращались в новые строительные материалы.