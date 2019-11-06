Москва, , 14:07 — REGNUM Обучающие курсы для детей по программе московских технопарков будут доступны в онлайн-режиме. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Первый онлайн-курс разместил «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана». Бесплатные занятия по инжинирингу рассчитаны на учащихся и преподавателей русскоязычных школ за рубежом, но принять участие в программе может любой желающий, в том числе из России.

В рамках «Курса молодого инженера» была спроектирована VR лаборатория для создания композитных материалов. Для педагогов курс дополнен модулем, в лекциях которого специалисты технопарка рассказывают, как создать инженерные кружки в школе, выбрать оборудование для лаборатории и работать с мотивацией учеников.

Программа включает в себя 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Новые уроки открываются в личном кабинете два раза в неделю. Каждое занятие длится по 90 минут. Сначала обучающиеся смотрят видео-лекцию, а затем проводят самостоятельную работу. После каждого урока необходимо выполнить обязательное задание (тест из 3−5 вопросов на понимание лекции) и факультативное — для наиболее заинтересованных учеников. Курс можно прослушать без выполнения домашнего задания, но в таком случае обучающийся не получит сертификат от МГТУ им. Баумана.

Всего в столице на сегодняшний день работает 16 детских технопарков, где проводятся различные обучающие занятия.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, доступность курсов в онлайн-формате делает высокотехнологичное образование доступным всем интересующимся инженерными науками.