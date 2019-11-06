Занзибар, Танзания, , 13:36 — REGNUM Ученые планируют использовать беспилотники для распыления силиконовой пленки на рисовые поля на Занзибаре, чтобы проверить гипотезу о том, что эта мера может остановить распространение малярии. Об этом передает ВВС Africa.

По словам исследователей из Университета Радбуда в Нидерландах, рисовые поля собирают застойную воду, в которой комары, переносящие малярию, откладывают яйца. Ученые намерены следить за тем, будет ли пленка препятствовать инкубации яиц комаров, блокируя прикрепление личинок к поверхности воды.

Исследователи сообщили агентству Reuters, что для проверки гипотезы они выбрали полуавтономный архипелаг у берегов материковой части Танзании из-за прогрессивных правил в его законодательстве в отношении беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, парламентом и законодательством.

В настоящее время испытания находятся на ранней стадии, отмечают ученые. После проверки гипотезы исследователи стремятся опубликовать свои выводы в научных журналах, прежде чем снова протестировать ее на континенте, сообщают журналисты.