Москва, , 10:14 — REGNUM Соглашение по программе запуска космической обсерватории «Спектр-М» («Миллиметрон») с Французским космическим агентством начали готовить в Физическом институте им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Об этом ТАСС рассказала замдиректора института Лариса Лихачева.

По ее словам, также к завершению подходит работа над соглашением по «Миллиметрону» с Южной Кореей, а с Итальянским космическим агентством такой документ уже подписан. Кроме того, как рассказала Лихачева, запуск «Спектра-М» уже учтен российско-китайской космической программой.

При этом замдиректора института рассказала, что опасается затягивания с реализацией данной программы. Из-за того, что в 2019 году сократили ее финансирование, возможно, что ее получится запустить на раньше 2030 года.

Напомним, обсерватория «Спектр-М» будет работать как виртуальный радиотелескоп, который будет исследовать структуру черных дыр, искать белые дыры, кротовые норы и внеземную жизнь в космосе.