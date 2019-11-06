Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Выбросы углекислого газа обернутся «неописуемыми страданиями» для человечества, если не будут сокращены. Об этом говорится в документе, подписанном учеными из 153 стран и опубликованном в научном журнале BioScience.

Заявление, подписанное более чем 11 тыс. специалистов, основано на выводах 40-летних наблюдений. Исследователи приняли во внимание данные об увеличении населения, энергопотреблении, уничтожении лесов, состоянии полярных льдов, выбросах в атмосферу и объемах промышленного производства.

Один из авторов документа, сотрудник Университета Сиднея Томас Ньюсом, считает моральным долгом ученых предупредить мир о чрезвычайной обстановке. Выбросы углекислого газа нужно срочно сокращать, уверен Ньюсом и его коллеги.

Среди мер, предложенных учеными, переход на возобновляемые источники энергии, высокий «углеродный налог», отказ от массовой вырубки лесов и стремления к повышению благосостояния, приоритет растительной пищи над продуктами животноводства. В числе подписантов документа есть и российские ученые.

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