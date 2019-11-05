Архангельск, , 23:54 — REGNUM В этом году Архангельский рыбопромышленный техникум войдет в состав Северного (Арктического) федерального университета. Об этом в своем видеоблоге сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Напомним, последние годы техникум являлся филиалом Мурманского государственного технического университета (МГТУ). Руководство вуза приняло решение закрыть филиал в разгар учебного процесса.

«Мы не допустим закрытия этого техникума не при каких обстоятельствах. Все вопросы уже решены на уровне вице-премьера. Есть некая волокита, она связана с вопросами собственности, финансовых отношений. Но до конца года техникум войдет в состав САФУ с сохранением всех профилей, специальностей и имущества», — заявил губернатор.