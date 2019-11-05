Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Учёные получили данные с космического аппарата «Вояджер-2», который спустя более 40 лет после запуска вышел в межзвёздное пространство. Об этом сообщает 5 ноября американское аэрокосмическое агентство NASA.

В частности, данные с «Вояджера» подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть четкая граница, после пересечения которой резко возрастает уровень радиации.

Космический аппарат также измерил температуру плазмы в межзвездном пространстве, которая оказалась ниже, чем в пределах гелиосферы.

Как уточняется, «Вояджер-2» вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 млрд километров от Земли ещё в ноябре 2018 года. После этого ещё год понадобился для того, чтобы данные с аппарата достигли Земли.