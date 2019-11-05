Симферополь, 5 ноября 2019, 16:14 — REGNUM В Крыму с 2020 года ликвидируют республиканскую службу по земельному и фитосанитарному надзору. Соответствующий указ, опубликованный на портале правительства РК, подписал глава РК Сергей Аксёнов.
Провести ликвидацию службы необходимо до конца марта следующего года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма приостановили ликвидацию ООО «Морская дирекция», которую в начале 2018 года решили упразднить в связи с открытием «Крымского моста.
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