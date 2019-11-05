Симферополь, , 16:14 — REGNUM В Крыму с 2020 года ликвидируют республиканскую службу по земельному и фитосанитарному надзору. Соответствующий указ, опубликованный на портале правительства РК, подписал глава РК Сергей Аксёнов.

«Ликвидировать с 1 января 2020 года службу по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым. Создать ликвидационную комиссию», — сказано в документе.

Провести ликвидацию службы необходимо до конца марта следующего года.

«После осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, обеспечить проведение мероприятий по включению движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Службой по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, в состав казны Республики Крым», — отмечается в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма приостановили ликвидацию ООО «Морская дирекция», которую в начале 2018 года решили упразднить в связи с открытием «Крымского моста.

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