Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Американские ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, полученных с космического аппарата «Вояджер-2», который спустя 40 лет достиг межзвездного пространства, сообщается на сайте NASA.

Так, результаты работы пяти приборов, которые находятся на борту аппарата подтверждают, что он находится в возмущенной переходной области за гелиосферой.

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Также подтвердилась информация о том, что плазма там плотнее и холоднее, чем внутри гелиосферы, то есть сферы действия Солнца. Также выяснилось, что за пределами Солнечной системы резко увеличивается скорость смертоносных космических лучей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вояджер-2» был запущен NASA 20 августа 1977 года с целью исследований дальних планет Солнечной системы. Именно этот аппарат в январе 1986 года достиг Урана и в августе 1989 года — Нептуна.

Скорость движения аппарата превышает 3,3 астрономической единицы в год. Также на «Вояджере-2» находятся послания для внеземных цивилизаций.

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