Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Петербурге врачи спасли молодую женщину с крайне редкой кардиологической патологией — ее наружная соединительнотканная оболочка сердца начала кальцинироваться и превращаться в панцирь. Об уникальной операции сообщает 5 ноября пресс-служба Центра Алмазова.

Сложнейшую операцию петербургским врачам удалось успешно провести 32-летней пациентке из Грозного. У женщины был диагностирован «констриктивный перикардит в крайне тяжелом состоянии». Такое заболевание требует хирургического вмешательства — перикардэктомии — удаление околосердечной сумки.

Как отмечают в научно-медицинском учреждении, сложность операции заключается в тесной спайке перикарда с сердечной мышцей, в связи с чем велик риск повреждения сердца во время операции. Кроме того, при этой редкой патологии происходит воспаление перикарда — стенок околосердечной сумки.

«Оно сопровождается утолщением и уплотнением листков перикарда. И впоследствии при констриктивном перикардите ткань перикарда теряет эластичность и с течением времени кальцинируется, вызывая наружную компрессию сердца, что отражается на его сократительной способности», — отметили в центре Алмазова.

Прогрессируя, заболевание не дает сердцу нормально функционировать. Медикаментозная терапия в таком случае не дает особых результатов, и, если вовремя не принять меры, осложнения приводят к гибели пациента.

«Сердце находится в своеобразном панцире, который интимно с ним спаян, и отделить перикард, не нанеся при этом травму сердцу, очень сложно и требует прецизионной работы», — заключил заведующий отделения сердечно-сосудистой хирургии № 3 Вадим Гребенник.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, все показатели в норме.