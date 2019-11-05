Шицзячжуан, Китай, , 09:12 — REGNUM Гробница возрастом 830 лет, относящаяся ко временам династии Цзинь (1115−1234) была найдена на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Гробница была обнаружена на месте строительства газопровода в деревне Люлинь уезда Синтай провинции Хэбэй, сообщили в институте культурных реликвий и археологии уезда. Украшенная фресками гробница имеет округлую форму при 1,9 метров в высоту, 1,9 метров в ширину и 1,7 метров в длину.

Археологи смогли установить возраст захоронения благодаря выгравированным сведениям и уверены, что она принадлежала знатному господину и феодалу.

«Гробница дала нам ценные материалы для исследования местных погребальных обрядов, института погребения в целом и общественных устоев того времени», — заявил глава института Хуа Пэнхуэй. Рядом были найдены еще две гробницы, однако их еще только предстоит раскопать.

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