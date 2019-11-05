Вашингтон, , 08:48 — REGNUM В США ученые получили данные с аппарата «Вояджер-2», который в ноябре 2018 года вошел в межзвездное пространство, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что это произошло на расстоянии 18 млрд км от Земли далеко за орбитой Плутона еще 5 ноября прошлого года, еще год понадобился, чтобы информация достигла нашей планеты.

Аппарат подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть четкая граница, после пересечения которой выросли показатели радиации.

Кроме того, космический аппарат измерил температуру плазмы в ближайшем межзвездном пространстве. Выяснилось, что в межзвездном пространстве она ниже, чем внутри гелиосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, на «Вояджере-1» и аналогичном ему «Вояджере-2» находятся послания для внеземных цивилизаций. Это позолоченные пластинки, на которых записаны звуковые и видеосигналы, в том числе приветствия на 55 языках и музыкальные композиции. Отметим, что «Вояджер-1» вошел межзвездное пространство в августе 2012 года.

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