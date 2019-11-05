Пекин, , 03:58 — REGNUM Гробница возрастом более 1700 лет была обнаружена в города Цзысин провинции Хунань в центральном Китае, сообщили в местном институте культурных реликвий и археологии, передает агентство Синьхуа.

Кирпичная гробница имеет длину 7,36 метров и состоит из прохода в фронтальный зал и боковые комнаты. Более 20 единиц реликвий, включая сосуды из-по селадона и древние монеты были найдены в гробнице. Судя по ясной хронологии, выгравированной на кирпичах, эксперты установили, что гробница была построена во времена династии Западная Цзинь (265−316).

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен в 2020 году начать реставрацию фресок крупнейшего в стране даосского храма Юнлэ.

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