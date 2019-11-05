Тайюань , Китай, , 03:49 — REGNUM Китай начнет реставрацию древних фресок времен чингизидской династии Юань (1271 — 1368) в крупнейшем в Китае даосском храме Юнлэ уже в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Храм Юнлэ был построен во времена династии Юань. Он расположен в уезде Жучэн города Юньчэн провинции Шаньси на севере Китая. Общая площадь фресок превышает 1005 кв. метров. Рабочие уже завершили оцифровку фресок, провели мониторинг и анализ окружающих их климатических условий, включая температуру, влажность содержание диоксида углерода перед тем, как начать реставрацию.

Ожидается, что все работы будут выполнены в течение трех лет. Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хэбэй на севере Китая была найдена древняя каменная табличка, отражающая историю мастера чань-буддизма.

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