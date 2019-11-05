Шицзячжуан, Китай, , 03:42 — REGNUM Древняя каменная табличка, рассказывающая историю мастера чань-буддизма Би Тинъсюаня возрастом более 580 лет, была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Археологи уверены, что каменная табличка была возведена во времена правления династии Мин (1368 — 1644). Табличка имеет высоту 99 см при ширине 83 сам, а ее толщина составляет 17 см. Она была найдена в деревне Улаогуанчжай в уезде Линьси провинции Хэбэй. На ней выгравированы 700 слов, описывающих времена, когда мастер пришел в храм Цзиньту и доказал его обитателям свою добродетель и профессионализм в буддийском учении дхарма.

Храм Цзиньту, известный также как Кайюань, был построен во времена династии Тан (618−907). Табличка содержит свидетельства, необходимые для изучения политического, культурного и географического контекста времен ранней династии Мин, уверены археологи.

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