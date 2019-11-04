Кейптаун, , 22:39 — REGNUM Учёные из Южно-Африканской республики провели клинические испытания на тысячах добровольцах новой вакцины против туберкулёза, которая может совершить революцию в лечении и профилактики этого опаснейшего заболевания. Результаты эксперимента опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Несмотря на то, что существуют лекарства против туберкулёза, ежегодно он уносит более 1,5 млн жизней, что больше, чем умерших от ВИЧ/СПИД. Используемая в настоящее время вакцина применяется уже почти сто лет и имеет серьёзные недостатки: её эффективность у взрослых минимальна, особенно если человек уже заразился «спящей» (закрытой) формой заболевания.

В клинических испытаниях новой вакцины приняли участие более 3500 пациентов из стран Африки. Установлено, что в 50% случаев вакцина предотвращает развитие туберкулёза, что может спасти миллионы жизней. При этом вакцина оказалось эффективной даже у взрослых, которые уже были инфицированы спящей (закрытой) формой туберкулёза.

Ранее ни одна из вакцин не защищала людей, являвшихся переносчиком закрытой формы туберкулёза. Таким образом, можно говорить о революции в профилактике заболевания, при том, что вакцина показала себя вполне безопасной.

На дальнейшие клинические испытания уйдёт не менее 7 лет, а значит с учётом времени на регистрацию и развёртывание производства, новая вакцина сможет быть широко использована примерно через 10 лет.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные разработали систему информирования о необходимости приёма лекарств от туберкулёза, состоящую из сенсора, передающего устройства и приложения на смартфоне.

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