Париж, , 21:54 — REGNUM Французские учёные предложили использовать безопасные ротавирусные вакцины в качестве противоракового лекарства. Об этом сообщает Medicalxpress.

Раковые клетки развивают устойчивость к иммунной системе организма, которая призвана выявлять и уничтожать мутировавшие клетки опухоли. Для этого клетки рака вырабатывают белок PD-L, который отменяет на них атаку Т-лимфоцитов. При этом многие болезнетворные микроорганизмы могут выключать это свойство раковых клеток, причём независимо от того, являются ли они полноценно активными возбудителями или ослабленными микроорганизмами в виде живых вакцин.

Ротавирус — это возбудитель кишечной инфекции, наиболее часто поражающей детей. Для её лечения и профилактики используется давно опробованная и безопасная ротавирусная вакцина, содержащая ослабленных возбудителей.

Учёные из Центра борьбы с раком в Леоне предложили именно эту вакцину для лечения рака, поскольку она стимулирует противораковый иммунитет и вызывает гибель опухолевых клеток. Поиск других болезнетворных инфекций, отключающих защитные механизмы раковых клеток, опасен для медицинского персонала, поэтому поиск препаратов из уже разрешённых вакцин, состоящих из живых ослабленных возбудителей гораздо более перспективен, считают французские учёные. В частности ротавирусные вакцины безопасны для детей, недороги и легко доступны во всем мире, включая слаборазвитые страны.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что разновидности вируса папилломы человека, которые не вызывают заболеваний, активируют Т-лимфоциты иммунной системы человека, предотвращая развитие рака кожи.

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