Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Российские учёные обнаружили комбинацию противораковых препаратов, нацеленных на митохондрии, которая способна лечить рак крови почти без вреда для здоровых клеток организма. Об этом сообщается в пресс-релизе Университета Райса.

Наталия Кириенко и Светлана Панина Rice.edu

Российские биологи Светлана Панина, Наталия Кириенко, Наталья Баран и Марина Коноплева, работающие в университетах Райса и Техаса, разработали новые комбинации препаратов против одного из самых опасных видов рака — острого миелоидного лейкоза, злокачественной опухоли крови (лейкемии), при которой быстро размножаются изменённые белые кровяные тельца. Болезнь развивается очень быстро и без лечения приводит к смерти за несколько месяцев, а иногда и недель.

Команда российских учёных предложила сочетать противораковые лекарственные средства «митоканы», которые нацелены на митохондрии раковых клеток, с гликолитическим ингибитором — веществом, замедляющим окисление глюкозы.

Изучив множество типов рака, учёные установили, что клетки лейкемии особенно чувствительны к повреждению митохондрий. Эти энергетические станции клеток, окисляя глюкозу, запасают для организма энергию, вырабатывая аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный источник энергии для всех биохимических процессов.

При этом, чем более эффективно митихондрии раковых клеток осуществляют этот процесс гликолиза, тем они будут более устойчивы к противораковым препаратам. Следовательно, если заблокировать гликолиз, препараты-митоканы будут более эффективны, предположили исследователи из России и оказались правы. «Коктейль» из лекарств убивал до 86% клеток рака крови, при этом повреждая не более 30% здоровых клеток, поскольку раковые клетки более энергетически активны.

В настоящее время учёные на компьютерных моделях в рамках, так называемого, высокопроизводительного скрининга подбирают новые комбинации препаратов и уже нашли ещё более эффективные в теории сочетания, чем те, что они испытали на практике. Они также обнаружили антагонистические комбинации, которые ослабляют эффект друг друга, и поэтому не должны использоваться в терапии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что после 30 лет научных изысканий две фармкомпании объявили об успешных испытаниях препаратов, блокирующих белок KRAS, который стимулирует рост многих типов рака.

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