Оттава, , 17:32 — REGNUM Канадские учёные нашли способ излечения пчёл с помощью пробиотиков от смертельного заболевания «Американский гнилец» (American Foulbrood). Об этом сообщается в пресс-релизе Университета Западного Онтарио.

«Американский гнилец» — инфекционное заболевание, вызываемой бактерией Bacillus larvae, которую в улей обычно приносят молодые пчёлы. Палочки возбудителя попадают с кормом в кишечник, затем проникают в гемолимфу и, выделяя токсины, вызывают патологические процессы в клетках, от которых пчёлы погибают. Больным пчелиным семьям дают сахарный сироп с сульфаниламидами и антибиотиками, а окружающую улей местность обрабатывают хлорной известью.

Учёные университета Западного Онтарио обнаружили, что широкое использование пестицидов и антибиотиков снижает иммунитет пчёл и, как следствие, их способность бороться с возбудителями заболеваний, при том, что пчёлы и так восприимчивы к заразным болезням и подвержены инфекционным вспышкам.

Поэтому исследователи предложили новый способ лечения — с помощью полезных для пчёл бактерий — пробиотиков. Было обнаружено, что пчелиные улья, обработанные пробиотиками, на 99% стали менее подвержены инфекционным заболеваниям, а заболевшие пчёлы пошли на поправку.

Оказалось, что пробиотики также стимулируют у пчёл выработку белка Defensin-1 — ключевого антимикробного пептида у этих насекомых. В перспективе учёные хотят повсеместно заменить лечение пчёл антибиотиками на созданный ими пробиотический состав полезных бактерий.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что с июня 2019 года из регионов России летят тревожные новости о массовом море пчёл. Минсельхоз РФ подсчитал, что в 25 регионах страны к началу августа 2019 года погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл — 39,6 тыс. от 3,09 млн пчелосемей.

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