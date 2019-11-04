Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Учёные установили, что разновидности вируса папиломы человека (ВПЧ), которые не вызывают заболеваний, активируют Т-лимфоциты иммунной системы человека, предотвращая развитие рака кожи. Об этом сообщает Daily mail.

Всего существуют более ста разновидностей (штаммов) вируса папиломы человека и только 12 из них приводят к развитию заболеваний: от бородавок на гениталиях до рака шейки матки, головы, шеи, половых органов и горла. Остальные штаммы вируса безвредны для человека. Как правило, те или иные виды ВПЧ присутствуют у людей, ведущих половую жизнь.

Учёные Массачусетской больницы исследовали наличие связи между присутствием ВПЧ и раком кожи и обнаружили, что вирус предотвращает развитие этого типа онкологии. Безвредный ВПЧ, находясь на коже, активирует иммунную систему, которая распознаёт вирус и отправляет Т-лимфоциты защищаться от него. Параллельно это вызывает противораковое действие от распространенного заболевания — плоскоклеточного рака.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным ученых, богатая витамином А пища может способствовать сокращению риска возникновения плоскоклеточной карциномы, являющейся вторым по частоте видом рака кожи.

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