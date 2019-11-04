Токио, , 11:37 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция японского аэрокосмического агентства JAXA «Хаябуса-2» завершила выполнение научной программы у астероида Рюгу. Об этом сообщает Space.com.

Зонд «Хаябуса-2» достиг астероида Рюгу в июле 2018 года. В конце октября с межпланетной станции на поверхность астероида был высажен ровер MINERVA-II2, что стало последней операцией у астероида.

«Хаябуса-2» позволила получать данные о гравитации астероида, которые позволят учёным определить плотность и внутреннюю структуру Рюгу. Также зонд собрал несколько проб грунта, причём перед забором последней пробы на астероид был сброшен ударный металлический заряд, позволивший получить грунт из образовавшегося кратера.

Сейчас станция постепенно удаляется от астероида. В период с 12 по 18 ноября двигатели «Хаябуса-2» будут запущены на полную мощность. Планируется, что межпланетная станция вернётся на Землю с образцами грунта в конце 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года зонд «Хаябуса-2» провёл третий и последний забор грунта с поверхности астероида Рюгу.

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