Штат Калифорния, США, , 00:02 — REGNUM Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне обобщили исследования о негативных влияниях недостатка сна на развитие различных заболеваний. Об этом сообщает издание QUARTZ.

Установлено, что дефицит сна приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой и иммунной систем, способствует развитию старческого слабоумия. Нарушения режима сна способствуют также развитию болезни Альцгеймера. Было обнаружено, что у недосыпающих людей в мозгу накапливаются белки амилоиды, считающиеся главной причиной развития болезни Альцгеймера.

Человек должен спать около семи часов в сутки, заключают учёные. А к режиму сна нужно относиться также серьезно как к физкультуре, диете или отказу от вредных привычек.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из США пришли к выводу, что причиной появления болезни Альцгеймера является недостаток сна.

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