Берлин, , 23:31 — REGNUM Немецкие и австрийские учёные разработали методику генной терапии эпилепсии, в рамках которой безвредный вирус доставляет нужный ген клеткам височной доли головного мозга, после чего приступы прекращаются. Об этом сообщает Sciencedaily со ссылкой на статью в EMBO Molecular Medicine.

Эпилепсия возникает при синхронизированном срабатывании групп нервных клеток, что приводит к эпилептическим припадкам в форме судорог. Кроме этого, у больных возникают проблемы с памятью, обучением и контролем эмоций. Используемые в настоящее время лекарства не способны в полной мере контролировать припадки и при этом обладают серьёзными побочными эффектами. Возможно также хирургическое лечение в виде удаления височной доли головного мозга, однако это может привести к ухудшению интеллектуальных способностей человека и так и не избавить от судорог.

Учёные из медицинских университетов Берлина и Инсбрука разработали метод избирательной доставки определенного гена к нервным клеткам в области мозга, из которой происходят эпилептические припадки.

Ген обеспечивает клетки информацией, необходимой для синтеза белков динорфинов. Когда начинается новый припадок, динорфины блокируют передачу лишних импульсов и припадок не распространяется. В качестве транспортного средства для доставки гена динорфина учёные использовали безопасный для человека аденоассоциированный вирус.

В опытах на животных учёным удалось полностью подавить эпилептические припадки в течение нескольких месяцев. В настоящее время исследователи готовятся перейти к клиническим испытания на людях.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из Нидерландов разработали умный браслет, который может предупреждать о приступах эпилепсии.

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