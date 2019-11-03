Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Исследователи из Лундского университета Швеции и Университета Шарджи в ОАЭ установили, что холестерин активирует рецептор GPR183, который уже в свою очередь повышает секрецию инсулина поджелудочной железой человека. Об этом сообщается в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Холестерин LHcheM

Таким образом, если у человека наблюдается высокий уровень холестерина в крови, то начинает выделятся в избыточных количествах инсулин, что приводит к чувству голода и бесконтрольному поеданию пищу, в результате чего человек набирает лишний вес.

«Если бы мы могли блокировать связывание рецептора с метаболитом холестерина, и регулировать образование инсулина, мы могли бы управлять чувством голода», — подчеркнул руководитель исследования.

Напротив, если в крови человека уровень холестерина низкий, то это приводит к тому, что специальные бета-клетки поджелудочной железы перестают вырабатывать гормон инсулин. По мнению ученых, в этом случае необходимо понять, каким способом можно активировать рецептор GPR183 без участия в этом процессе холестерина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные в США с помощью генной инженерии создали и вживили клетки в организм человека, которые при освещении их синим цветом вырабатывают инсулин у больных диабетом.

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