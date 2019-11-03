Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Американские учёные с помощью генной инженерии создали и вживили клетки, которые при освещении их синим цветом вырабатывают инсулин у больных диабетом. Об этом сообщает Eurekalert со ссылкой на статью в ACS Synthetic Biology.

Молекула инсулина Tufts University

При заболевании диабетом организм не может усваивать глюкозу — главный источник энергии для клеток. Это происходит по нескольким причинам: либо специальные бета-клетки поджелудочной железы перестают вырабатывать гормон инсулин, запускающий усвоение глюкозы клетками, как это происходит при диабете I типа, либо клетки организма перестают в должной степени реагировать на инсулин (при диабете II типа).

Так или иначе, больному приходится принимать препараты или вводить инъекции инсулина, постоянно измерять уровень сахара в крови с помощью проколов, испытывать перепады содержания глюкозы в организме.

Для решения этой проблемы учёные Школы инженерии в Университете Тафтса использовали инструменты оптогенетики. Они добавили в клетки поджелудочной железы ген, ответственный за выработку фотоактивируемого фермента аденилатциклазы.

Этот фермент при воздействии синего света запускает выработку инсулина в два-три раза больше обычного, но только при высоком уровне глюкозы в крови. Полученные клетки учёные вживили под кожу подопытным мышам с диабетом. При освещении их синим цветом, состояние мышей значительно улучшалось, а концентрация глюкозы в крови нормализовалась без введения каких-либо препаратов.

В дальнейшем учёные планируют имплантировать источник света и датчик глюкозы для создания устройства искусственный поджелудочной железы.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые разработали уникальный препарат, который помогает снизить уровень сахара в крови, сохранить вес и наладить обмен веществ у диабетиков.

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