Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Учёные обнаружили, что у детей, переболевших корью, пропадают антитела, ответственные за борьбу с болезнетворными микроорганизмами. Об этом сообщает портал Nature.

Иммунологи по инфекционным болезням Гарвардской школы общественного здравоохранения исследовали иммунитет вакцинированных и не привитых от кори детей. Оказалось, что у переболевших корью детей исчезли от 11 до 73% антител против других бактерий и вирусов. Вирус как бы «стёр» иммунную память организма, сделав его беззащитным перед другими возбудителями, к которым уже был ранее выработан иммунитет. То же самое произошло и в опытах на обезьянах. Они потеряли 40−60% своих антител против ранее им встречавшихся инфекций.

Учёные предположили, что вирус может уничтожать долгоживущие плазматические клетки в костном мозге, которые и вырабатывают антитела против конкретных возбудителей в течение десятилетий, а также поражает другие клетки «иммунной памяти». Исследование показывает актуальность вакцинации против кори у детей и разработки эффективной политики вакцинации на государственном уровне.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) почти в три раза больше случаев заболевания корью было зарегистрировано с января по июль этого года, чем за аналогичный период в 2018 году.

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