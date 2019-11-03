Вашингтон, , 19:36 — REGNUM После 30 лет научных изысканий две фармкомпании объявили об успешных испытаниях препаратов, блокирующих белок KRAS, который стимулирует рост многих типов рака. Об этом сообщает Science.

Раковые клетки NIH Image Gallery

Белок KRAS, как и другие белки из семейства RAS, ответственен в организме за деление клетки. И именно мутации в этих белках приводят к росту опухолей. Так, в раковых клетках находят повышенное содержание этих белков. Однако, разработать блокатор для этих белков было чрезвычайно трудно, поскольку их гладкие поверхности не имеют «карманов», к которым могли бы присоединиться молекулы лекарств.

В 2013 году учёным Калифорнийского университета в Сан-Франциско удалось создать молекулу, которая могла зацепиться за небольшую бороздку в мутантном белке, что приводило к остановке роста опухоли. Затем представители компании Amgen объявили о том, что ех молекула цепляется за вторую бороздку того же белка. Препарат получился ещё больнее сильным.

В ходе испытаний у подопытных мышей с разным типа рака наблюдалось сильное сокращение опухолей или даже их полное исчезновение после приёма препарата. А в опытах на людях произошло резкое сокращение опухоли у двух из четырех пациентов с запущенным раком легкого. Схожего результата добилась компания Mirati, создав свою версию блокатора KRAS.

Сотрудники компании Amgen также добавили к своему препарату так называемый «ингибитор PD-1», лекарство, которое не позволяет раковым клеткам блокировать активность Т-лимфоцитов, призванных находить и уничтожать мутировавшие опухолевые клетки. Такое сочетание приводило уже к полному излечению 9 из 10 мышей, больных раком, и подавление таких видов опухолей, на которые другие лекарства вообще не действовали.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайские учёные создали наночастицы теллурида меди, которые, действуя как ферменты, запускают окислительные процессы в раковых клетках, тем самым, делая их видимыми для иммунной системы человека.

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