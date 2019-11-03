Пекин, , 16:35 — REGNUM Учёные Китайской академии наук разработали систему оценки частоты сердечных сокращений по видеозаписи — RhythmNet. Об этом сообщается на сайте научных статей Корнеллского университета США.

Система использует алгоритмы искусственного интеллекта и метод фотоплетизмографии — оптического обнаружения изменения объема крови в тканях кожи, так как человеческая кожа поглощает разное количество света в зависимости от частоты сердечных сокращений. В результате происходят почти невидимые изменения цвета кожи, которые, тем не менее, может зафиксировать фотокамера мобильных устройств.

Для того, чтобы научить искусственный интеллект определять пульс, ученые в его память загрузили 2378 видеозаписи в видимом свете и 752 видео в ближнем инфракрасном свете. Съёмки производились при разном освещении, разных положениях головы и углах фотографирования. Искусственный интеллект научился давать оценку пульса с ошибкой не более чем 5 ударов в минуту. В дальнейшем учёные планируют научить систему определять значения артериального давления и частоту дыхания.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что пермская компания «Промобот» на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве представила демонстрационную модель медицинского робота, который с помощью искусственного интеллекта способен давать медицинские рекомендации точнее, чем человек, располагая информацией о возрасте, росте, весе и другие простых показателей здоровья человека.

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