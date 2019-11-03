Олбани, США, , 15:28 — REGNUM Сотрудники Политехнического института Ренсселера в США разработали способ изготовления искусственной кожи на основе аддитивных технологий. Исследование опубликовано в журнале Tissue Engineering.

Медики уже научились использовать многослойную искусственную кожу для лечения некоторых незаживающих кожных язв. Однако существующие искусственные кожные трансплантаты используются только для временного замещения кожи — такие трансплантаты не могут приживаться из-за отсутствия функционирующей сосудистой системы.

В Политехнического института Ренсселера разработали технологию изготовления многослойного кожного трансплантата с кровеносными сосудами с помощью специального 3D-биопринтера. Новые трансплантаты были испытаны на подопытных мышах, эксперимент показал, что искусственным кровеносным сосудам удалось связаться с собственными сосудами животных.

Авторы отметили, что для клинического использования этой технологии предстоит проделать большую работу, однако это исследование является важным шагом к лечению ожогов и других поражений кожи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на российском сегменте Международной космической станции был проведён эксперимент по выращиванию биологических тканей с помощью 3D-биопринтера в условиях микрогравитации. Предварительные результаты, включая создание органного конструкта щитовидной железы мыши, были признаны удачными.