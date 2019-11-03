Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Буровая установка HP3 зонда InSight осталась в зафиксированном состоянии, после того, как был убран поддерживающий манипулятор. Об этом сообщается на странице миссии InSight в социальной сети Twitter.

21 октября команда миссии американского аэрокосмического агентства NASA InSight сообщила о сбое в работе одного из инструментов межпланетной станции — буровой установки HP3. Во время очередного этапа работ бур почти наполовину вышел из грунта.

1 ноября учёным удалось освободить манипулятор основной посадочной станции, который использовался для создания дополнительного давления на буровую установку. Это значит, что теперь команда InSight сможет получить подробные изображения с поверхности Марса, разобраться в проблеме и возобновить работу бура.

Напомним, автоматическая межпланетная станция InSight совершила посадку на Марс в ноябре 2018 года. К февралю 2019 года от основной посадочной платформы был отделён инструмент HP3, представляющий собой небольшую буровую установку. Учёные надеются, что с помощью неё им удастся углубиться на 5 метров, чтобы измерить температуру тепловых потоков под поверхностью планеты.

К апрелю буровой установке удалось пройти около 50 см, после чего движение было остановлено из-за слоя мелкодисперсных частиц, которые не мог пройти бур. Для решения этой проблемы инженеры NASA воспользовались манипулятором основной станции, который создал дополнительное давление на установку и помог возобновить бурение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к октябрю 2019 года другой инструмент зонда InSight — сейсмограф SEIS — зарегистрировал на Марсе 21 эпизод сейсмической активности.

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