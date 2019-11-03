Оттава, , 11:23 — REGNUM Учёные из Канады установили, что высокоинтенсивные аэробные физические упражнения способствуют улучшению когнитивных способностей у пожилых людей и препятствуют развитию деменции. Исследование опубликовано в медицинском журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.

Предыдущие исследования показали, что аэробные упражнения способствуют улучшению памяти у пожилых людей. Однако оптимальная интенсивность физической нагрузки остаётся неопределённой.

Группа учёных из Университета Макмастера в Канаде привлекла 64 добровольца в возрасте старше 60 лет для выявления оптимальной физической нагрузки для поддержания уровня когнитивных способностей. Все добровольцы не имели серьёзных проблем со здоровьем, однако вели малоподвижный образ жизни.

Участники исследования были разделены на три группы. В течение 12 недель первая группа добровольцев регулярно выполняла интервальные физические упражнения высокой интенсивности — четыре подхода на беговой дорожке в течение четырёх минут с перерывами на отдых. Вторая группа проводила непрерывные 50-минутные аэробные тренировки, третья — ограничивалась растяжкой.

Для определения когнитивных способностей учёные использовали тесты Go Nogo и Flanker, а состояние памяти определялось с помощью теста Mnemonic Similarity. Результаты исследования показали, что группа людей, выполняющая интенсивные интервальные тренировки, стала справляться с тестами почти на 30% лучше, тогда как показатели двух других групп практически не изменились.

«Существует настоятельная необходимость в мероприятиях, которые снижают риск развития деменции у здоровых пожилых людей. Только недавно мы начали осознавать роль, которую играет образ жизни, и, особенно, физическая активность… Эта работа поможет общественности узнать о тренировках, полезных для здоровья мозга, чтобы они точно знали, какие виды упражнений улучшают память и сдерживают слабоумие», — прокомментировала результаты исследования ведущий автор Дженнифер Хейз порталу Medical Xpress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре учёные из Университета Уотерлу в Канаде представили результаты исследования, показавшего, что знание несколько языков снижает риск развития деменции.

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