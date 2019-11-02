Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Компания Microsoft разработала технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволит заменить инструктора по вождению. Об этом сообщает Digital Trends.

Программа искусственного интеллекта устанавливается на смартфон, который крепится к лобовому стеклу автомобиля. Передняя камера сфокусирована на водителе, а задняя снимает дорогу и встречающиеся на пути препятствия, оценивает расстояние до автомобилей.

Встроенный во все смартфоны акселерометр (датчик ускорения и позиционирования) определяет резкое торможение или разгон. В результате, устройство фиксирует ход вождения, состояние водителя, может давать рекомендации водителю или оценивать его действия.

Технология позволит водителям чувствовать себя более раскрепощённо и избавит инструкторов по вождению от необходимости часами сидеть и следить за каждым движением курсантов. Новые устройства уже протестированы при обучении водителей в Индии, а также в системах оценки причин инцидентов с автомобилями автопарка одной из компаний.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американская компания Waymo через программу вызова такси для смартфонов анонсировала скорую возможность вызова такси, управляемого исключительно автопилотом.

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