Москва, , 07:52 — REGNUM Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.

В рамках основной научной программы «Спектр-РГ» проведёт полный обзор всего неба в рентгеновском диапазоне энергий. Ранее планировалось, что выполнение научной программы, на реализацию которой потребуется четыре года, будет начато 3 ноября.

Павлинский рассказал, что специалисты решили продлить калибровочную и раннюю научную фазы, что сместило начало основной научной программы на декабрь 2019 года. Учёный добавил, что оба телескопа на борту аппарата «Спектр-РГ» — российский ART-XC и германский eROSITA — работают в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября была произведена коррекция траектории «Спектр-РГ», после которой астрофизическая лаборатория вышла на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».

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