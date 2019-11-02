Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Американский грузовой космический корабль Cygnus отправится к Международной космической станции (МКС) в субботу, 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Американский грузовой космический корабль Cygnus Nasa.gov

Как уточняется, ракета-носитель Antares с космическим кораблём будет запущена с космодрома Валлопс в штате Вирджиния в 16:59 по московскому времени. Стыковка корабля с американским модулем Unity запланирована на 4 ноября.

Напомним, корабль Cygnus должен доставить на МКС около 3,8 тонн груза, в том числе продовольствие и предметы первой необходимости для экипажа, а также оборудование для станции и материалы для проведения научных экспериментов.