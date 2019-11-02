Аддис-Абеба, , 10:29 — REGNUM Министр здравоохранения Эфиопии Сехарла Абдулахи сообщила, что ее министерство прилагает все усилия для улучшения системы управления цепочками поставок фармацевтических препаратов внутри страны. Открывая Африканскую конференцию по операциям и управлению цепочками поставок, государственный министр здравоохранения отметила, что Эфиопия осуществляет свои реформы через Агентство по поставкам фармацевтических препаратов, которое было создано в 2007 году. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

«Поставка основных лекарственных средств по доступным ценам государственным учреждениям является целью агентства», — добавила она. В результате, производители в настоящее время покрывают 20% всего спроса на фармацевтику в стране, однако, как ожидается, смогут покрывать 90% спроса в ближайшие 10 лет.

Несмотря на многообещающий прогресс, нехватка запасов медикаментов и высокий уровень потерь при поставках являются одной из проблем, с которыми столкнулось министерство здравоохранения в настоящее время. Фонд Kuehne в настоящее время работает с африканскими странами, включая университеты Аддис-Абебы и Мекелле, чтобы подготовить больше профессионалов в области логистики и цепочки поставок.

Целью конференции является обмен научными результатами и опытом с академиками и отраслевыми экспертами. Ее целью также является и создание сетевой платформы для академиков, политиков, представителей промышленности и экспертов в управлении цепочками поставок. На конференции присутствуют более ста участников из 12 африканских стран.

Организатором конференции выступает Kuhne Foundation — швейцарская организация, целью которой является поддержка высшего образования в 12 африканских странах, включая Эфиопию, с акцентом на логистику, систему управления цепочками поставок и транспорт.